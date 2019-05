Containerterminals op rechteroever blijven de klok rond open in strijd tegen files BJS

22 mei 2019

14u07 12 Antwerpen De Antwerpse haven is de files spuugzat. De containers geraken niet weg en bedrijven vinden moeilijk jongeren. Om het vrachtverkeer beter te spreiden zullen daarom vanaf maandag 3 juni de containerterminals op rechteroever ook ’s nachts open zijn.

Dat Antwerpen met een gigantisch fileprobleem kampt, hoeven we u al lang niet meer te vertellen. En zicht op verbetering is er niet meteen. Op Linkeroever gingen immers de Oosterweelwerken van start. Verwacht wordt dat de Antwerpse fileproblematiek nog zal verergeren wanneer in het voorjaar van 2020 de bouw van de Oosterweelverbinding op de rechteroever start.

Om het vrachtverkeer op de Antwerpse wegen beter te spreiden, gaan de containerterminals op rechteroever ’s nachts open. Het Havenbedrijf Antwerpen sloot daarover een akkoord met werkgeverskoepel Alfaport Voka, de terminals, vertegenwoordigers uit de transportsector, expediteurs, verladers en beroepsverenigingen.

Concreet zullen de Europa- en Noordzeeterminal van PSA vanaf maandag 3 juni op weekdagen 24 op 24 uur open zijn om te laden en lossen. Het depot voor lege containers van MedRepair op rechteroever gaat vanaf dan om 5u open (een uur vroeger dan nu). Een échte primeur is de maatregel niet want sinds maart 2017 zijn de containerterminals aan het Deurganckdok op linkeroever ook al ’s nachts open.

Lauwe reacties

Beroepsorganisaties Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en Febetra reageren lauwtjes op de beslissing om de terminals ’s nachts open te houden. Zij vrezen voor het prijskaartje en pleiten voor ruimere openingsuren aan de volledige landzijde in de haven én in het hinterland.

“Vervoerders krijgen nu meer combinatiemogelijkheden, wat de efficiëntie van het Antwerpse goederenvervoer vooruithelpt”, klinkt het. “Maar de nachtopening komt ook met een prijs. Zowel overdag als ’s nachts betaal je 2,34 euro voor elke container die je wil op- of afzetten op Europa en Noordzee Terminal. Een gering bedrag, maar toch onaanvaardbaar. De sector wordt opnieuw opgezadeld met extra kosten waarvoor het niet verantwoordelijk is. Ook blijft het gros van de depots ’s nachts dicht, wat de opties van de nachtopening weer beperkt.”

Modal shift

Het Havenbedrijf Antwerpen blijft intussen ook inzetten op een ‘modal shift’ naar minder wegvervoer. De haven stelt ambitieuze doelen: tegen 2030 wil men een stijging van het goederenvervoer per binnenvaart van 38 naar 42 procent realiseren. Voor het spoor ambieert men een verdubbeling, van 7 naar 15 procent.

Voor personenvervoer wordt er naast de bestaande Waterbus en Fietsbus (door de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel) ingezet op collectief busvervoer en een collectief fietssysteem. Verschillende grote bedrijven hebben nu al eigen busvervoer voor hun werknemers in de ruime Antwerpse regio.

“In de toekomst komen er drie hubs aan de rand van het havengebied bij waar havenbreed busvervoer naartoe rijdt om vervolgens de werknemers te laten overstappen op kleinere bussen die de haven in rijden”, zegt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager van het Havenbedrijf. “Er wordt ook werk gemaakt van haltes met elektrische fietsen aan de zuid- en oostkant van het havengebied bij locaties voor openbaar vervoer zoals treinstations. Het gaat om oplossingen voor de zogenaamde ‘last mile’ die je aflegt naar je werk nadat je het openbaar vervoer nam.”