Containers met 1,6 ton cocaïne onderschept op weg naar Antwerpen Patrick Lefelon

07 oktober 2020

15u31 0

Het parket-generaal in Colombia maakte woensdag bekend dat een lading van 1,6 ton cocaïne is onderschept in de haven van Buenaventura. De drugs zaten verstopt in drie containers met suiker. Die zouden op transport gaan met bestemming Antwerpen.

Volgens de Colombiaanse autoriteiten hebben zij met deze inbeslagname maar liefst vier miljoen dosissen cocaïne voor de Europese markt tegengehouden.