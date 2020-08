Contactopsporing in Antwerpen komt op dreef: “Arabisch en Berbers spreken helpt bij het overwinnen van wantrouwen” Jan Aelberts

09 augustus 2020

19u24 0 Antwerpen De lokale contactopsporing van Antwerpen, begonnen als een initiatief van een huisarts uit Borgerhout en wat vrijwilligers, is op twee weken tijd uitgegroeid tot een semiprofessionele organisatie. Dat zegt gouverneur Cathy Berx. Stefaan Van der Borght van het Tropisch Instituut nam de leiding op zich. Zogenaamde field agents gaan op zoek naar de bron van de besmettingen. Zij worden vooral gerecruteerd uit de groepen die het hardst getroffen zijn.

De contactopsporing begon klein in Borgerhout - dat bovenaan de lijst met besmettingen staat - maar breidde zich ondertussen uit tot alle Antwerpse districten. Stefaan Van der Borght nam op vraag van gouverneur Cathy Berx de leiding op zich. “Antwerpen werkt met contactopspoorders die de buurt zeer goed kennen”, zegt Sara Claes van de provincie. “Zo is Pierre Zachee een case manager die de contacten van een indexpatiënt probeert in kaart te brengen. Zachee is recent gepensioneerd maar werkte jaren als internist in het Stuivenbergziekenhuis in het zwaar getroffen noorden van Antwerpen.”

Coronacoaches

“Daarnaast werkt Antwerpen met field agents, ook ‘coronacoaches’ genoemd, die gerekruteerd werden uit de doelgroep die het hardst door het virus wordt getroffen. Mansour Ballout - master student geneeskunde Universiteit Antwerpen - en Abdelaziz Chikri - laatstejaars verpleegkunde Karel de Grote-Hogeschool - gaan bij positief geteste mensen aan huis om hen uit te leggen hoe quarantaine werkt, om na te gaan of ze hulp nodig hebben en om hen te overtuigen al hun contacten te geven zodat ook deze contacten zich kunnen laten testen. Mansour en Abdelaziz komen uit dezelfde gemeenschap en spreken Arabisch en Berbers, en dat helpt bij het overwinnen van het wantrouwen dat vele patiënten koesteren ten opzichte van contactopsporing.”

Aan de contactopsporing is een onderzoek van het Tropisch Instituut gekoppeld. Samen met de Universiteit Antwerpen en de stad bestudeert men hoe het virus zich verspreidt.

Ondertussen behandelde de Antwerpse ploeg al tientallen complexe gevallen die meestal door de huisartsen van de stad Antwerpen werden doorverwezen waarbij per besmette persoon gemiddeld tien hoog-risicocontacten in beeld kwamen. Deze groep kreeg de strikte aanbeveling om tijdelijk in quarantaine te gaan.