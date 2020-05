Contactloos betalen met slim polsbandje: Antwerps bedrijf lanceert opvallend nieuw product Kristof De Cnodder

27 mei 2020

19u27 18 Antwerpen De Antwerpse armbandenproducent Gemini brengt vanaf half juni een polsbandje op de markt waarmee je contactloos zal kunnen betalen. Gemini ging daarvoor een samenwerking aan met een nog niet nader genoemde grootbank. “Ons nieuwste product zal tegelijk handig en modieus zijn”, zegt Arne Schelkens van Gemini.

Gemini heeft zijn hoofdzetel in Antwerpen en besteedt zijn productie uit aan sociale ateliers in Lier, Hasselt en het Waalse Soignies. In de voorbije jaren maakte het bedrijf naam met zijn luxueuze armbanden voor mannen. Aan het productgamma zal binnenkort iets speciaals worden toegevoegd: een armband waarmee je contactloos kan betalen.

“Sommige muziekfestivals werkten in het verleden al met polsbandjes waarin een oplaadchip werd gestopt. Onze creatie vertoont tot op zekere hoogte gelijkenissen, maar gaat veel verder”, beweert Arne Schelkens. “Wij verwerken als het ware een bankkaart in een polsband. Daarmee kan je overal contactloos betalen, tot vijftig euro per keer.”

Grootbank

“In deze coronatijd is dat relevanter dan ooit”, gaat Arne Schelkens verder. “We waren al langer bezig met de ontwikkeling van dit product, maar alles kwam nu in een stroomversnelling. Voor bedragen boven de vijftig euro kan je trouwens eveneens je bandje aanbieden en nadien je pincode invoeren. Het is enerzijds een handige nieuwigheid en anderzijds zorgen we er voor dat het er modieus uitziet.”

Voor de polsband met ingebouwde bankkaart ging Gemini in zee met een Belgische grootbank, wiens naam pas begin juni officieel zal worden onthuld. “Wie gebruik wil maken van de technologie zal dus klant moeten zijn van de bank in kwestie. Onze partner zal overigens een grote promotiecampagne op poten zetten”, aldus nog Arne Schelkens. “Ook met het oog op de buitenlandse markt hebben we al partnerships met verschillende banken: in Zweden met SEB en in Noorwegen met Nordea.”

Om af te ronden nog dit: de betaalpolsband zal straks te koop worden aangeboden voor ongeveer 75 euro. In eerste instantie wordt er een lijn voor mannen gemaakt, later op het jaar voorziet men dan een collectie voor vrouwen.