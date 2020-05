Consortium bouwt demofabriek voor duurzame methanolproductie in Antwerpse haven BJS/BLG

07 mei 2020

12u57 0 Antwerpen Een consortium van zeven bedrijven plant tegen 2022 de bouw van een methanolfabriek in de Antwerpse haven. De demofabriek zou de chemische grondstof op een duurzame manier produceren, een primeur in België.

Methanol is een belangrijke grondstof voor de chemiesector en kent ook industriële toepassingen. Het zou in de toekomst ook ingezet worden als minder schadelijke brandstof. Momenteel wordt de stof echter geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen.

Een consortium met daarin Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH) plannen aan de Scheldelaan in de Antwerpse haven een demofabriek die op duurzame manier jaarlijks 8.000 ton methanol zou kunnen produceren. Dat gebeurt door opgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

Deze week werd een formele vennootschap opgericht onder de naam ‘Power-to-Methanol Antwerp’. De bouw van de demofabriek moet starten in 2022 op de site van Inovyn, een dochteronderneming van Ineos. Eind 2022 verwachten de partners dat de fabriek operationeel is.