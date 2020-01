Conservatorium moest 87 piano’s vervangen of restaureren: Steinway-concertvleugel is kroon op zes jaar ‘Save the piano’ Philippe Truyts

30 januari 2020

17u24 6 Antwerpen Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen heeft zijn ambitieuze campagne ‘Save the piano’ schitterend afgerond met de aankoop van een Steinway D concertvleugel. In totaal zijn 87 vleugel- en buffetpiano’s vervangen of gerestaureerd.

Het Conservatorium stond zes jaar geleden voor een grote uitdaging. De studenten hadden een vernieuwd en ruimer pianopark nodig. Het instrument speelt immers een sleutelrol in alle opleidingen podiumkunst. Jaarlijks moest meer dan 100.000 euro worden geïnvesteerd. Om de kas te spijzen, kwamen er grote benefietavonden met artiesten als Raymond van het Groenewoud, Marie Deaulne (van Zap Mama) en pianist Frank Braley. Daarnaast organiseerde men tientallen kleinschalige concerten en events op maat van bedrijven en particulieren. Alles samen hebben honderden kleine en grote sympathisanten meegewerkt. De partners en donateurs van de Stichting Conservatorium Antwerpen en haar voorzitter Cathy Berx en de Vrienden van het Conservatorium deden een flinke duit in het zakje.

Aperitiefconcert

Wie de nieuwe Steinway vleugelpiano aan het werk wil horen, kan dat op zondag 9 februari om 11 uur. Er is dan een aperitiefconcert in de Witte Zaal. “Je zou deze piano kunnen omschrijven als een symfonisch orkest gevat in één instrument. Technisch en klankmatig bereikt ze de hoogst mogelijke perfectie”, zegt een bijzonder gelukkige Aäron Wajnberg, pianist en vakgroepvoorzitter van de afdeling Toetsinstrumenten.