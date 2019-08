Congolaiskes van Chocolatier Carmina: “De drie karakteristieke streepjes hebben we altijd behouden” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Antwerpen De ‘congolaiskes’ zijn hét voorbeeld van een Antwerpse streekproduct: geliefd bij de Antwerpenaars, maar daarbuiten wordt het niet verkocht. Chocolatier Carmina is dan ook de enigste die de lekkernij nog maakt. Aan de congolaiskes, die trouwens volledig met de hand gemaakt worden, is in meer dan honderd jaar ook nog niks veranderd.

Adidas is niet het enige merk met drie karakteristieke strepen: ook de ‘congolaiskes’ van chocolatier Carmina worden erdoor gesierd. De ruitvormige snoepjes, die hun naam ontlenen aan het toenmalige Belgisch-Congo, werden in 1912 geïntroduceerd in Antwerpen door de Nederlandse chocolatier Luikens. Het recept is al die tijd hetzelfde gebleven: twee koekjes, botercrème ertussen, omhuld in pure chocolade. De familie Dilens nam de productie van de congolaiskes lange tijd over, maar sinds 2004 is Carmina de enige producent van het snoepje.

7.000 met de hand gemaakte snoepjes

Dieter Van den Broeck van Carmina vertelt hoe de snoepjes gemaakt worden. “We maken een authentieke botercrème, die we tussen twee wafelbladen leggen en versnijden tot ruitvormige snoepjes. Die snoepjes zijn erg broos, waardoor we het snijden niet machinaal kunnen doen. De congolaiskes worden dus stuk voor stuk met de hand gemaakt. We produceren er niet elke dag, maar in het chocoladeseizoen staan er wekelijks twee tot drie mensen aan te werken. Als ze doorwerken, kunnen ze er zevenduizend per dag produceren.”

Drie streepjes

Nadien gaan de snoepjes onder een chocoladegordijn, waar ze hun drie karakteristieke streepjes krijgen. “Die drie streepjes hebben oorspronkelijk een andere oorzaak”, gaat Dieter verder. “Nu worden pralines op een band ‘gechocolateerd’ met een chocoladegordijn, maar de eerste producent van de congolaiskes deed de snoepjes in een grote pot chocolade om ze onder te dompelen. Dan haalde hij ze er met een vork uit en liet ze drogen. Daardoor kwamen er drie streepjes op en die hebben we altijd behouden.”

Nostalgie

De congolaiskes hebben een uitsluitend Antwerps publiek. “Buiten Antwerpen krijgen we de congolaiskes niet verkocht, maar Antwerpenaars die de snoepjes kennen, blijven ze kopen. Het is een typisch Antwerps product, met vaste klanten en dat werkt. Hoewel het nu minder geproduceerd en verkocht wordt dan vroeger, zit er voor de Antwerpenaars toch een zekere nostalgie achter.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.