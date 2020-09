Congo-expo in MAS wekt controverse: Groen wil dat stad ‘roofkunst’ teruggeeft en gestorven Congolezen (tijdens Wereldtentoonstelling) herdenkt

Antwerpen

Drie maanden na de opschudding over koloniale standbeelden is er nu ook commotie rond de tentoonstelling ‘100 x Congo’. Die begint op 3 oktober in het MAS. Gemeenteraadslid Ikrame Kastit (Groen) spreekt over ‘roofkunst die thuishoort in Congo’. Ze wil een gepaste herdenking van acht Congolezen die stierven tijdens de Antwerpse Wereldtentoonstelling in 1894. Dat eerbetoon komt er ook. Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) wijst op de grote zorg die Belgische en Congolese wetenschappers aan de expo hebben besteed.