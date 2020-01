Conflict bij Ineos Phenol over ontslagen vakbondsman zit muurvast: productie ligt stil, stakingspiket vanaf dinsdag PhT

13 januari 2020

12u03 5 Doel Chemiebedrijf Ineos Phenol in de Antwerpse haven (Doel) ligt al vier dagen plat. Er wordt niets geproduceerd. Maandagavond was er nog geen enkele toenadering tussen directie en vakbonden. Oorzaak van het conflict: het ontslag van een syndicaal afgevaardigde van de liberale ACLVB. De drie erkende vakbonden stellen een piket op aan de poort vanaf dinsdagochtend.

De poppen gingen donderdagavond aan het dansen. De directie ontsloeg procesoperator Chris De Wachter (55) na een carrière van 27 jaar bij Ineos Phenol. De Wachter is als afgevaardigde van ACLVB ook secretaris van de Ondernemingsraad. Het personeel reageerde boos en legde de productie vrijdag zo goed als stil.

Volgens de directie had een ‘reeks incidenten’ alle verdere samenwerking met De Wachter onmogelijk gemaakt. De vakbonden zagen dat helemaal anders. Zij wezen de directeur – Hugo Piot - van de vestiging met de vinger en eisten van de weeromstuit zijn vertrek. Chris De Wachter moest onmiddellijk opnieuw in dienst worden genomen. Gesprekken tussen directie en bonden leidden vrijdag tot niets.

Patstelling

Maandag was de patstelling totaal. “We hebben vandaag enkel afspraken gemaakt over een veiligeheidsbezetting in de fabriek”, zegt ACLVB-secretaris Eric Horemans. “Vanaf dinsdagochtend zetten we een piket aan de poort. Zonder ketting weliswaar. Wie echt wil werken, gaan we niet tegenhouden. Maar we zullen iedereen wel goed informeren.”

Nathalie Meert, woordvoerster van Ineos, sprak maandagmiddag over een status quo. “De directie blijft beschikbaar voor overleg. Maar we zullen het ontslag van die vakbondsafgevaardigde niet intrekken. En wat we al zeker niet gaan doen, is onze sitemanager aan de kant schuiven.”

”Hard tegen hard”

Eric Horemans verwacht dat het de komende dagen - of zelfs weken - hard tegen hard zal gaan. “Iemand zal een brug moeten bouwen. Maar tussen directie en vakbonden is alle vertrouwen zoek.”

Ineos heeft in de Antwerpse haven verschillende vestigingen. Bij Ineos Phenol, dat grondstoffen maakt voor plastic, werken circa 180 mensen. Verder zijn er nog fabrieken in Lillo, Zwijndrecht en Zandvliet. In de Kempen is er een site in Geel.