Conciërges Villa Tinto beschuldigd van afpersing: “Sekswerksters moesten extra betalen voor beste kamers in megabordeel” Patrick Lefelon

04 juni 2019

16u29 22 Antwerpen De conciërges van Villa Tinto in het Schipperskwartier worden door zes prostituees van afpersing beschuldigd. Zij moesten per week 100 tot 150 euro smeergeld betalen bovenop de huurprijs om de betere kamers te krijgen. Het megabordeel Villa Tinto telt 51 kamers. De conciërges riskeren tot twee jaar cel.

Het stadsbordeel Villa Tinto is eigendom van Q-Invest FDK, een vennootschap van de familie De Coninck uit Herent. Q-invest kreeg van het stadsbestuur een vergunning om het gebouw dat binnen de gedoogzone voor prostitutie ligt, als megabordeel uit te baten. De uitbating en verhuring van 51 ramen gebeurt in overleg met politie en hulpverlening zodat pooiers buitenspel worden gezet. Er is een vaste verhuurprijs van 80 euro voor een kamer per shift van 12 uur.

Volgens een Roemeense prostituee is dat echter niet alles. Wie een beter gelegen kamer wil, moet extra betalen. De Roemeense V. stapte in maart 2017 naar de politie met een klacht tegen de twee pandbeheerders Muriël U., zelf een oud-prostituee, en Georges V. die voor Q-invest de verhuring regelden. De sekswerkster had vier jaar in Villa Tinto gewerkt en had altijd keurig het smeergeld betaald. Dat gebeurde cash in een enveloppe of in de vorm van cadeaus zoals een flesje parfum of een handtas. Pas toen zij uit Villa Tinto werd gezet durfde, zij een klacht indienen. Zij verzamelde nog een vijftal getuigenissen van haar collega’s.

Er zijn gemiddeld 75 meisjes dagelijks aan de slag in Villa Tinto. Van die 75 zijn er slechts 6 met klachten over afpersing. Waarom heeft men die zeventig andere meisjes niet ondervraagd? Advocaat verdediging

Honderdduizenden euro’s cash geld

De openbare aanklager gelooft de sekswerksters, omdat het bankonderzoek aantoonde dat zowel Muriël U. als Georges V. tienduizenden en zelfs honderdduizenden euro’s cash geld op hun privé-rekeningen hadden gestort. De uitleg over de herkomst kon de aanklager niet overtuigen.

Voor aanklager Els Traets zijn er voldoende bewijzen voor afpersing. “Nadat de twee werden ontslagen, keerde de rust onder de sekswerkers terug in Villa Tinto” Zij vordert 2 jaar cel tegen Muriël U. en 18 maanden tegen Georges V.

De twee pandbeheerders vragen de vrijspraak. De aanklachten van de prostituees waren zo vaag en onsamenhangend dat zij niet au sérieux konden worden genomen.

“Geloof er geen fluit van”

Advocaat Mounir Souidi verdedigt Muriël U. en is vastberaden: “Ik geloof geen fluit van die beweringen. Ten eerste: wat zijn de beste kamers in Villa Tinto? Die op de hoek? Aan de straatkant? Dat wordt nergens aangetoond in het onderzoek. Verder zijn gemiddeld 75 meisjes dagelijks aan de slag in Villa Tinto. Van die 75 zijn er slechts 6 met klachten over afpersing. Waarom heeft men die zeventig andere meisjes niet ondervraagd? De prostitutieambtenaar van de stad Antwerpen kent alle namen. Ook over de bedragen lopen de verklaringen uiteen. De ene heeft 1.000 € startgeld betaald, de andere betaalde enkele keren 150 euro, weer een ander gaf eens een flesje parfum... Allemaal verklaringen, maar echte bewijzen zijn er niet. Ik zou die zes klagers graag ondervragen hier op de rechtbank.”

Ook Georges V. vraagt de vrijspraak. De man houdt vol dat hij met hart en ziel het megabordeel Villa Tinto had uitgebouwd tot een voorbeeld voor de rest van het land. “Ik droeg alle meisjes een warm hart toe”, aldus Georges V. De man zit aan de grond. Zijn twee kledingwinkels zijn failliet. Hij vecht zijn ontslag door Q-Invest aan bij de arbeidsrechtbank.

De rechtbank doet uitspraak op 25 juni.