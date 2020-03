Concerten en evenementen nog buiten schot: ticketverkoop blijft ook op peil PhT

02 maart 2020

18u10 0 Antwerpen Het coronavirus heeft voorlopig geen gevolgen voor wie een concert of een cultureel evenement wil meepikken. Zo beklemtonen het Sportpaleis en de Koningin Elisabethzaal dat ze de instructies van de federale overheid volgen. Alle organisaties vinden gewoon plaats.

Frankrijk heeft sinds dit weekend evenementen van meer dan 5.000 mensen in afgesloten ruimten verboden. In open lucht is die bovengrens er niet. “Beetje een bizarre overreactie van de Fransen”, vindt Jan Van Esbroeck (Sportpaleis). “Een voetbalmatch met 30.000 man in en stadion zou dan geen probleem zijn? Mocht men iets gelijkaardigs beslissen in ons land, dan zou dat zeer spijtig zijn. Maar goed, dan zal er moeten worden bekeken of een evenement al dan niet een andere datum kan krijgen.”

Ilse Segers, woordvoerster van de Zoo, ziet voorlopig geen probleem voor de Koningin Elisabethzaal. “Voor klanten hebben we een logboek gemaakt. Voor de rest volgen we op wat de overheid beslist.”

Ticketverkoop stabiel

Jan Van Esbroeck ziet de ticketverkoop nog niet terugvallen. “Ik heb niet de indruk dat het coronavirus zich al zo hard in het hoofd van de mensen heeft genesteld dat ze hun avondje uit laten vallen.”