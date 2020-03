Communicantjes naar de Bosuil voor foto in hún stadion Jan Aelberts

18u44 0 Antwerpen De heilige grond van voetbalclub Antwerp diende woensdagmiddag even als decor voor de jaarlijkse communiefoto’s. De jonge communicanten konden er in hun beste kleren poseren op de tribune of in de dug-out van hun helden.

Dat Antwerp niet snel zonder supporters zal zitten, bewezen woensdagmiddag heel wat communicanten. In kostuum met strik of in voetbaltenue, de Bosuil in Deurne bleek een gewilde achtergrond voor heel wat communiefoto’s. Omdat de club zoveel aanvragen binnenkreeg, besliste de RAFC om de deuren van tribune 1 open te stellen. Tot groot jolijt van de jonge fans. Ook Ritchie De Laet tekende present en poseerde in de dug-out met de communicanten.