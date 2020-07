Comité P. onderzoekt politie-optreden na uit de hand gelopen Black Lives Matter-betoging Sander Bral

02 juli 2020

18u21 0 Antwerpen Comité P., het extern controleorgaan dat politiediensten controleert, gaat de arrestatie van 115 demonstranten na de Antwerpse Black Lives Matter-actie onderzoeken. Zo’n 1.200 betogers protesteerden op zondag 6 juni vreedzaam tegen racisme en politiegeweld wereldwijd. De betoging eindigde met een valse noot toen 115 hardleerse manifestanten werden opgepakt.

In Brussel, Gent, Hasselt, Oostende, Halle, Kortrijk en ook Antwerpen werd er op zondag 6 juni geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld wereldwijd. De dag voordien kwamen er al zo’n 700 manifestanten samen op de Groenplaats en op zondag waren dat er zelfs 1.200, op het Steenplein deze keer. De betogingen waren omwille van de coronamaatregelen niet toegelaten door de burgemeester maar werden voor de goede orde en in samenspraak met de organisatie van het protest gedoogd door de politie.

Na de actie trokken enkele honderden demonstranten toch nog naar de Groenplaats. Ze bleven zich ophouden op het plein en wilden niet luisteren naar de bemiddelingsteams van de politie. Uiteindelijk werden 115 hardleerse protestanten bestuurlijk aangehouden en in bussen naar het politiekantoor op de Noorderlaan gebracht. Ze werden snel terug vrijgelaten maar kregen wel een gas-boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. Twee personen keerden zich ook fysiek tegen de politie en moesten geboeid afgevoerd worden.

Overvolle bussen

De protestanten reageerden hevig tegen het feit dat ze wegens sociale afstandsregels niet mochten samentroepen maar daarna wel door de politie in overvolle bussen werden afgevoerd. Nog volgens demonstranten zou de politie hardhandig hebben opgetreden op de Groenplaats. Comité P. onderzoekt nu of de politie ergens over de schreef ging.

De lokale politie bevestigde donderdagavond op de hoogte te zijn dat er een klacht zat aan te komen, maar heeft zelf nog niks vernomen van Comité P.