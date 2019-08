Comics Station vraagt bescherming tegen schuldeisers David Acke

08 augustus 2019

21u30 0 Antwerpen Comics Station, het pretpark dat draait rond stripfiguren in het Centraal Station, heeft bescherming aangevraagd tegen schuldeisers. Het pretpark zit in slechte papieren. De website Loooping.nl spreekt over meer dan 7 miljoen euro aan schuldeisers. Bij Comics Station zelf willen ze weinig kwijt over de zaak “om de lopende gang van zaken niet in het gedrang te brengen.”

Het pretpark Comics Station was ook vandaag gewoon open. Het pretpark dat draait om strips als Kiekeboe, Suske en Wiske, Urbanus, De Smurfen, Lucky Luke en Jommeke, opende in april 2017 de deuren en moest de beleving in het station een nieuw elan geven.

Maar iets meer dan twee jaar later lijkt het er op dat het pretpark haar laatste reddingsboei uitgeworpen heeft om een faillissement af te wenden. Verschillende schuldeisers klopten al aan de deur om hun geld terug te krijgen. Het bedrijf achter het pretpark is onder bescherming van schuldeisers geplaatst. Gedelegeerd bestuurder van Comics Station Frank Kindt wil niet veel commentaar geven over de huidige stand van zaken “om de lopende zaken niet te bemoeilijken.” Volgens Kindt liggen er verschillende pistes op tafel. Welke pistes dat zijn wil hij niet kwijt.

Brief

Volgens de website Loooping.nl, een nieuwssite die over Europese attractieparken bericht, zou het park nog voor miljoenen euro’s aan openstaande rekeningen hebben bij tientallen bedrijven. Volgens de website zou het pretpark een brief rondgestuurd hebben naar die bedrijven met de mededeling dat de rekeningen voorlopig niet betaald kunnen worden en dat er gewerkt wordt aan een reorganisatie. Die reorganisatie zou, naast een overname, één van de pistes kunnen zijn waar Kindt naar verwijst. Al werd dat niet bevestigd.

De betalingen zouden zijn opgeschort tot eind oktober. Tot die tijd wordt er door het management van Comics Station gewerkt aan een reorganisatie. Volgens Loooping.nl houdt dat plan in dat er wordt gewerkt aan een terugbetaling na schuldherschikking. Dat plan moet tegen 13 september klaar zijn waarna er een maand later over gestemd zal worden door de schuldeisers. Gaan zij niet akkoord dan lijkt een faillissement onafwendbaar.

Comics Station moest de sterk onderbenutte zijde van het stationscomplex Antwerpen-Centraal aan het Kievitplein doen heropleven. Vier maanden na de opening kondigde Comics Station aan dat het zijn 50.000ste bezoeker had ontvangen. Toen werd ook de ambitie uitgesproken om op termijn te groeien tot zowat 200.000 bezoekers per jaar. Toen bekend raakte dat het pretpark verlieslatend was, zouden zowel de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), waartoe Zoo Antwerpen behoort, als Plopsa Group interesse tonen om Comics Station over te nemen.