Exclusief voor abonnees Comics Station verdrinkt in vergeten hoek Centraal Station, maar Bumba en Co gooien reddingsboei van 5 miljoen euro. Kan Studio 100 wat menig ondernemers niet konden? David Acke

24 december 2019

10u57 1 Antwerpen Twee jaar en half heeft het sprookje van Comics Station geduurd maar nu is het afgelopen. Al verscheen er wel een prins op het witte paard in de gedaante van Plopsa-groep. Hij kuste zijn prinses wakker en die kus is 5 miljoen euro waard. Wat Studio 100 aanraakt, verandert meestal in goud maar slagen zij er ook in die vergeten plek in het Centraal Station nieuw leven in te blazen?

Een kroniek van een aangekondigde dood zou een te harde omschrijving zijn voor Comics Station. In 2017 openden de deuren van het indoorpretpark met verschillende stripfiguren als protagonisten. Het park moest die vergeten achterzijde van het centraal station van Antwerpen meteen ook nieuw leven inblazen. Want hoewel het hier natuurlijk gaat over een toplocatie - in het Centraal station, vlak bij de ZOO en in het centrum van Antwerpen - beten menig ondernemers hun tanden erop stuk. Winkels kwamen, maar vertrokken vaak ook al erg snel. Geen passage en weinig animo. De familie Kiekeboe en Lucky Luke moesten het tij keren, geruggesteund door de grootste indoor glijbaan van de Benelux.

