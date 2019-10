Comics Station lijkt voorlopig gered: schuldeisers keuren reddingsplan goed, nieuwe kandidaat-overnemers melden zich ADA

25 oktober 2019

13u07 0 Antwerpen Het verlieslatende Comics Station in Antwerpen Centraal is nog niet verloren. Schuldeisers keurden het reddingsplan goed en het is nu aan de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen om dat plan te homologeren. Ondertussen dienden zich ook nieuwe kandidaat-overnemers aan.

Het stripverhalenpretpark Comics Station heeft de eerste reddingsboei met twee handen gegrepen. Het park dat rond populaire stripverhalen gebouwd is, zit al een tijdje in slechte papieren en werd beschermd tegen schuldeisers. Het management moest een reddingsplan voorleggen aan die schuldeisers. Die laatsten keurden dat plan nu goed. Dat betekent dat het park nog niet verloren is. Details over dat reddingsplan werden niet vrijgegeven. Het is nu aan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen om dat reddingsplan te homologeren. Pas dan is het reddingsplan ook officieel. De rechtbank moet dat binnen de 14 dagen doen.

Ondertussen hebben er zich nieuwe kandidaat-overnemers gemeld. Wie het zijn en hoeveel het er zijn wilde men ook niet kwijt om de gesprekken niet in het gedrang te brengen.

Ondertussen blijft het park gewoon open.