Comedynights op Part of Antwerp AMK

23 augustus 2019

Op het stads- en havenfestival Part of Antwerp worden voor het eerst ook comedynights georganiseerd. Zes avonden, van 31 augustus tot 12 september, kan je op unieke locaties in de stad, in het Kerkschip en de Seefbierbrouwerij, genieten van een portie humor. Op het programma staan zowel grote comedytoppers als jong comedy-talent. Op de line-up: Bart Cannaerts, Jeroen Leenders, Soe Nsuki, Lukas Lelie, Jeron Dewulf, Joost Van Hyfte, Amelie Albrecht, Erhan Demirci, Kamal Kharmach, Seppe Toremans, Steven Mahieu en Bas Birker. Wie wil kan vooraf genieten van het Comedy Menu voor 20 euro per persoon. Part of Antwerp zet voor het derde jaar op rij het Eilandje als symbolische brug tussen haven en stad in de schijnwerpers. Vijf weken lang zijn er tal van evenementen en festiviteiten in en rond de buurt van het Havenhuis, langs het Kattendijkdok tot aan de Londenbrug, waar nu dus ook een aantal comedynights bij komen.