Exclusief voor abonnees Comedian William Boeva (30): “Schoon als mensen zeggen dat ik enkel klein ben en niet gehandicapt, maar het wringt ook” Jan Aelberts

07 februari 2020

15u05 0 Antwerpen Een bejaarde in het lichaam van een kleuter. Zo zal William Boeva, recent 30 jaar geworden, zichzelf meermaals noemen tijdens ons gesprek. Met ‘B30VA’, zijn derde show, zwerft hij opnieuw langs Vlaamse zalen. Voor het eerst met meer sérieux dan je doorgaans van een comedian kan verwachten. Ouder worden, heet dat. “Zien mensen me in mijn rolstoel op straat, dan vragen ze: wat is er gebeurd? Niks dus. Dit ís mijn leven.”

We spreken elkaar in een koffiebar vlakbij huis, op een steenworp van de Paardenmarkt, een handvol dagen voor de première van ‘B30VA’. Groot is William - 1,37 meter aan linkerzijde en 1,42 meter aan de rechterkant - nooit geworden. Volwassen wel. In zijn comedy en in een engagement dat wakker werd. Met vuur zal hij het opnemen voor de minderheidsgroep waar hij zelf lid van is, mensen met een handicap. En dat is nieuw. In zijn eerste show waren het vooral de dwergengrappen die hem op de kaart zetten als één van onze beste comedians. Vandaag mag het allemaal wat dieper snijden. Echter zijn, ook dat is 30 worden.

Laten we beginnen met een sprintje langs die afgelopen 30 jaar. Je bent geboren met pseudo-achondroplasie, dwerggroei. Hoe heeft dat je jeugd bepaald?

“In de kleuterklas is iederéén klein, dus daar val je niet op. Van mijn 5 jaar tot mijn 12 jaar heb ik zo'n veertien of vijftien operaties gehad om langer te worden. Twintig centimeter extra in de benen, 10 centimeter aan de armen. Als traumatisch heb ik dat niet ervaren. Ik ben vooral heel dankbaar dat het mogelijk was en dat mijn ouders me die kans gegeven hebben. En een kind ploegt zich daar hoe dan ook makkelijker door dan een volwassene. In het ziekenhuis stond een Sega Mega Drive waarop je Sonic kon spelen. De andere kinderen op de afdeling vonden dat niet interessant, voor mij was het een openbaring. Ik ben de rest van mijn leven een fanatiek gamer gebleven.”

Pas in het middelbaar merkte ik dat klein zijn of anders zijn een issue was. Kinderen zijn hard. Pubers zijn nog veel harder. William Boeva

