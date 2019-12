Colruyt komt naar Nieuw Zuid: woensdag opent 1.000 vierkante meter grote winkel ADA

02 december 2019

Op het Nieuw Zuid in Antwerpen opent woensdag een nieuwe Colruyt supermarkt. De winkel komt aan de Gentplaats 15 waar vroeger de bekende discotheek Zillion stond. In de ondergrondse parking is er plaats voor 160 parkeerplaatsen.

De nieuwe Colruyt-winkel is 1.000 vierkante meter groot en heeft een ondergrondse parking voor 160 wagens. Boven de winkel komt een nieuw appartementsgebouw. Bij de bouw van de winkel is er rekening gehouden met een optimale isolatie, ventilatie, koeling en verwarming. “Dit project past in een groter renovatieplan: tegen 2029 moeten alle winkels van Colruyt Group lage-energiewinkels zijn. De CO2-uitstoot van de groep moet zo met 4 % verminderen”, vertelt gerant Koen Dausy.

Shoppers kunnen gratis gebruik malen van de parking tijdens hun boodschappen. “Er zijn automatische slagbomen voorzien. En via 2 liften komen de klanten makkelijk tot in de winkel en terug in de parking.” De nieuwe wijk telt zo’n 2.000 woningen. “Er is dus nood aan een grote winkel, waar de bewoners dicht bij huis een ruim aanbod voedings- en niet-voedingsproducten vinden. We zijn blij dat wij hun een winkel kunnen aanbieden die mooi geïntegreerd is in de wijk, makkelijk bereikbaar is te voet en met de fiets en waar ze comfortabel hun boodschappen kunnen doen”, zegt Koen Dausy.