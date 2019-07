Colombiaanse politie onderschept 122 kilo coke bestemd voor Antwerpen Jan Aelberts

08 juli 2019

15u46 0 Antwerpen In de Colombiaanse haven van Santa Marta heeft de politie vrijdag 122 kilogram coke onderschept die op weg was naar de Antwerpse Haven. Dat schrijven verschillende Colombiaanse kranten.

De bewuste container was geladen met bananen en zou vanuit van Santa Marta naar Antwerpen vertrekken, maar dat kon de Colombiaanse politie voorkomen. De buit, zo’n 122 kilogram, is met een straatwaarde van zo’n 6 miljoen euro aanzienlijk. De drugs werden verborgen in de koeling van de container, waarna de bananen zouden worden ingeladen. De Colombiaanse politie deelde ook een foto van hun vangst.