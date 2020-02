Collectief Positief voert actie tegen genitale verminking in Kenia AMK

03 februari 2020

13u53 0 Antwerpen Naar aanleiding van Zero Tolerance to FGM (Female Genital Mutilation) Day op 6 februari organiseren de dames van Collectief Positief vanavond een sensibiliseringsavond rond vrouwelijke genitale verminking (VGV). “Dit is een gevoelige problematiek waar niet voldoende aandacht aan besteed wordt. Wij willen VGV bespreekbaar maken en ook echt actie ondernemen om hier iets aan te veranderen”, vertelt Nina Van Eekert, een van de oprichters van Collectief Positief.

Collectief Positief is een nieuw samenwerkingsverband van vijf jonge Antwerpse vrouwen (Eli Driessens, Jolien & Margo Lauwers, Nina Van Eekert en Louise Vrints) die maatschappelijke thema’s willen aankaarten om anderen te sensibiliseren en geld in te zamelen om verandering teweeg te brengen. Met de steun van 11.11.11, USOS en GAMS organiseren ze vanavond hun eerste evenement, genaamd #freethepunani rond vrouwelijke genitale verminking.

Girlie Camps

Dat thema is niet toevallig gekozen: Nina Van Eekert doet als sociologe onderzoek naar dit thema aan de Universiteit Antwerpen. “Universitair onderzoek blijft jammer genoeg vaak onder universitairen. Met dit soort acties krijgt mijn onderzoek een veel groter publiek.” vertelt Nina. Naast sensibiliseren willen de dames vanavond ook graag geld inzamelen ten voordele van Akina Ties. Akina (Swahili voor familie) Ties is een crisisopvang voor kwetsbare kinderen in Kenia. Eén van hun projecten is het organiseren van Girlie Camps. Hier leren meisjes over het belang van onderwijs als opstap voor een beter leven.

“Eén van de redenen waarom meisjes in Kenia vroegtijdig stoppen met school is omdat ze genitaal verminkt zijn en daarna in het huwelijksbootje moeten stappen. In de kampen wordt gewerkt aan emancipatie, zelfvertrouwen en leiderschap zodat jonge vrouwen een door zichzelf gekozen levenspad kunnen bewandelen”, klinkt het. Collectief Positief vroeg elf Antwerpse kunstenaars (waaronder Sassafras De Bruyn en Vrints-Kolsteren) om een werk te maken rond deze thematiek. Vanaf vanavond zullen de elf werken verkocht worden ten voordele van Akina Ties. Geïnteresseerden zijn vanavond om 20 uur welkom in zaal Grauwzusters (Lange Sint-Annastraat 7-11).