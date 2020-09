Cokedealer ziet anoniem politieteam aan voor klanten Patrick Lefelon

13 september 2020

19u15 1

Zaterdagavond heeft de politie een drugsdealer opgepakt nadat hij een anonieme patrouille had aanzien als klanten voor een dosis cocaïne.

Een anonieme patrouille van het Wijkondersteuningsteam Zuid kreeg een voertuig in de gaten waarvan de bestuurder zich wat vreemd gedroeg in het verkeer. Hij veranderde verschillende keren zijn route. Daarna reed hij in de richting van Boechout. Daar zette hij de wagen even aan de kant maar bleef zitten. Na enkele minuten stapte de bestuurder uit.

Wat verder in de straat sprak hij het politieteam aan. Hij vroeg hen doodleuk of ze cocaïne besteld hadden. Dat natuurlijk niet, maar hij mocht de drugs wel afgeven. Hij had meerdere dosissen in z’n onderbroek verstopt. De verdachte had ook veel geld op zak. De man van 20 jaar gaf de feiten toe en zal bij de onderzoeksrechter geleid worden.