Cokedealer gepakt… omdat hij fout geparkeerd staat

12 januari 2020

In Hoboken merkte het wijkondersteuningsteam van de lokale politie vrijdagavond een foutief geparkeerde wagen op. Hij stond met de lichten aan. Op het moment dat de politie de wagen wilde controleren stapte de passagier uit. Hij moest aan de politie toegeven dat hij net cocaïne had gekocht van de bestuurder. De bestuurder had een heleboel cash geld op zak, in de wagen waren sporen van drugsgebruik aanwezig. Het geld en de wagen van de 32-jarige werden in beslag genomen.