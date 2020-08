Code oranje in Antwerpse natuurgebieden: “Hoog brandgevaar, wees voorzichtig!” CVDP

07 augustus 2020

12u07 1 Antwerpen De natuurgebieden in de provincie Antwerpen hebben risicocode oranje voor brandgevaar gekregen. Wie dit weekend verkoeling gaat zoeken in de bossen, zal waakzaam moeten zijn voor bosbranden.

Het codesysteem voor brandgevaar is uitgeschreven door Natuur en Bos. Momenteel geldt code oranje enkel voor de provincies Antwerpen en Limburg. Dat betekent dat de natuur er droog is, waardoor het risico op een natuurbrand groter wordt. De brandweer is extra waakzaam en de brandtorens zijn overdag bemand. Wandelaars worden geadviseerd om voorzichtig te zijn en hun kinderen niet zonder toezicht op de terreinen te laten. Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie, waaronder De Kalmthoutse Heide, Het Peerdsbos in Brasschaat, het Rot op Linkeroever en het Zoerselbos. De volledige lijst vind je hier.

Bij een stijging naar code rood is het brandgevaar extreem hoog en wordt de toegang tot het gebied afgeraden. De brandweer zet dan ook extra mankracht in.