Clubicoon DJ Smos (53) overleden na hartfalen: “Meest innemende persoonlijkheid van het nachtleven” Sander Bral

23 april 2020

10u13 22 Antwerpen Een icoon uit de Belgische clubgeschiedenis is heengegaan. DJ Smos is op 53-jarige leeftijd overleden na een hartfalen. Hij was in de jaren 80 en 90 niet weg te slaan uit discotheken en clubfeesten in heel het land. Zo speelde hij als huisdeejay 26 jaar lang in Café d’Anvers. Eind 2019 hing hij zijn koptelefoon voorgoed aan de haak.

DJ Smos komt origineel van Gent, maar daar was aan het einde van de jaren 80, in de fleur van zijn leven, volgens hem niet veel te beleven als het op feesten aankwam. Zo zei hij zelf nog in een interview met deze krant net voor hij zijn allerlaatste set speelde in de heropende Club Capital in het Antwerpse Stadspark. Hij vond als muziekliefhebber en deejay al snel de weg naar de Koekenstad en bleef er dan ook hangen. Maar liefst 26 jaar was hij resident-dj in het befaamde Café d’Anvers, dat inmiddels ook de deuren sloot.

Funky spontaniteit

Tijdens zijn laatste dj-set in Capital stond Smos zij aan zij aan spitsbroeder Sven Van Hees en Studio Brussel-coryfee Jan Van Biesen. “Noem het gerust een cliché, maar Smos was de meest innemende persoon die ik ooit ben tegengekomen in heel de muziekwereld”, zegt Jan. “Wat niet wil zeggen dat hij introvert was; zijn funky spontaniteit achter de draaitafels, daar kon je niet naast kijken. Maar hij hield dat steeds voor achter de discobooth. Hij kwam nooit met zijn kop op televisie of maakte zich niet populair met duizenden foto’s op sociale media. En toch heeft hij invloed op zoveel mensen in de muziekwereld, vooral in het Antwerpse. Hij heeft honderdduizenden mensen plezier gegeven, van het kleinste café tot het grootste festival. Altijd eerlijk en oprecht.”