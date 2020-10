Club Vaag wordt Café Vaag: “Tonen dat sector nog bestaat” Sander Bral

12u27 23 Antwerpen Na een half jaar livestreams, pop-upevents maar vooral veel stilte komt de Antwerpse Club Vaag weer tot leven als Café Vaag. In de grote zaal De Shop achterin het discotheekcomplex aan de Rijnkaai kunnen bubbels vanaf volgende week zittend komen feesten. Club Vaag zelf wordt ingericht als nightlifemuseum en veilige in- en uitgang. “Uit noodzaak? Ja, maar vooral om relevant te blijven.”

De bekende discotheek The Villa, iets verderop aan de Schelde, startte in juni al met zittende feesten en ook Red&Blue Cargo Club lijkt op iets te broeden momenteel. Maar Club Vaag is in Antwerpen de eerste echte undergroundclub die met een zittend feestconcept komt. De club deed in een half jaar enkele livestreams en pop-upevents in onder andere Klub Melk in het Vlaams-Brabantse Herent, waar mensen in tegenstelling tot Antwerpen wél in bubbels mochten feesten van de burgemeester.

Relevant

Door het slechte weer was uitbater Tom Diels gedwongen om zijn zomerbar Jardim aan de andere kant van de straat vervroegd te sluiten en kwam Café Vaag opeens in een stroomversnelling. “We moeten bezig blijven he”, zegt Tom laconiek. “Moeten we dit echt uit noodzaak doen om te kunnen overleven? Ja, sowieso, maar we willen ook relevant blijven en hebben ook gewoon goesting om dingen te organiseren. We zijn het verder aan onze medewerkers en vaste deejays verplicht om op creatieve manieren terug werk te creëren.”

De Shop

Club - of liever Café - Vaag verhuist naar de grotere zaal De Shop in het discotheekcomplex waar normaal gezien een capaciteit is van 1.500 man. Nu zal er plaats zijn voor een dikke tweehonderd feestvarkens in bubbels van vier, vijf of zes personen die terechtkunnen in comfortabele loungezetels of op barkrukken rond hoge tafels. Coronagewijs zijn de horecaregels van toepassing.

Nightlifemuseum

De huidige Club Vaag wordt de ingang richting Cafe Vaag, én nightlifemuseum. “Als de mensen binnenkomen willen we laten zien dat er vroeger gedanst werd. Want in zes maanden tijd is iedereen dat precies al vergeten”, zegt Tom. “Het zal een foto-expo worden van Club Vaag in betere tijden, met foto’s van plezier en feest maar ook een collectie van de grootste artiesten en deejays die hier alles plat hebben gespeeld zoals Charlotte de Witte en Pan-Pot.”

Niks vóór april

Club Roxy en eventlocatie Lima blijven gesloten en de bedrijfsevenementen gaan voorlopig ook nog steeds niet door in het clubcomplex. “De toekomst van het nachtleven? Ik denk dat we voor april niks hoeven te verwachten. We hebben dit soort evenementen nodig om toch nog de idee te hebben van een sector.”

Cafe Vaag opent zaterdag 10 oktober met de Nederlandse deejay Franky Rizardo. Later in oktober passeren onder andere de Franse Nico Moreno, technohelden van eigen bodem Joyhauser en Belgische ravelegende Yves Deruyter.

