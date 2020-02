Club Roxy heropent deuren na volledige remake: “Inspiratie gehaald bij wereldster Drake” Sander Bral

05 februari 2020

18u26 39 Antwerpen Nachtclub Roxy deed in januari de deuren dicht voor een volledige remake, en het moet gezegd: het resultaat mag gezien worden. Niet alleen de dj-booth en de licht- en geluidsinstallaties werden vernieuwd, de nachtclub kan nu ook uitpakken met een nieuwe inkomhal die zo lijkt te komen uit de videoclip van Drakes ‘Hotline Bling’. Na de vergunningsproblemen van maart 2019 lijkt Roxy met deze grote investering nog lang te willen blijven aan de Rijnkaai. Dit weekend barst het eerste feestje los.

Je hoeft geen grote fan van rapper Drake te zijn om de lichtgevende trappen en kubussen uit zijn videoclip ‘Hotline Bling’ (2015) te herkennen. Nachtclub Roxy in het clubcomplex met De Shop, Lima en Club Vaag sloot in januari de deuren om de inkomhal te verbouwen in het thema van die videoclip. “We hadden nog budget over en dachten dat terug te geven aan de klanten”, zegt zaakvoerder Tom Diels, die naast Roxy ook de andere clubs in het gebouw en zomerbar Jardim onder zijn vleugels heeft.

“We hebben de oude Roxy volledig gestript. Naast de nieuwe Drake-inkomhal hebben we een volledige nieuwe set-up met een gloednieuwe geluidsinstallatie en een nieuw lichtspel geïnstalleerd. Ook de oriëntatie in de zaal is veranderd. De deejay zal nu recht tegenover de bar staan in plaats van ernaast voor een betere beleving op de dansvloer. We zijn erg trots op het resultaat en kijken er naar uit om zaterdag de deuren terug te openen met onze residents Mystique en Nick Dillinger aan de knoppen.”

Overlast

Eind maart 2019 werden Roxy, Lima, De Shop en Club Vaag gesloten door het stadsbestuur door aanhoudende overlast zoals lawaai, parkeeroverlast en vandalisme van de bezoekers in de omgeving. Een kleine maand later mochten alle clubs en evenementenlocaties terug de deuren openen onder enkele strikte voorwaarden van de stad.

Oase van rust

“Ik denk dat het voor de buurt even te veel werd toen. Het Eilandje bruist weer tegenwoordig. Naast onze clubs heb je hier ook cafés, de zomerbars en al die partyboten die hier passeren. Er waren te veel impulsen voor de buren en dan kwamen er klachten. De recente bewoners van de nieuwe blokken hier kregen van de projectontwikkelaars te horen dat het Eilandje een oase van rust was, maar dat is het uiteraard niet, het leeft hier enorm. Onze clubs zijn hier trouwens al langer dan die nieuwe blokken, wij gaan onze negende jaar in. We zijn blij dat de storm intussen terug gaan liggen is. We krijgen dikwijls complimenten van de buren en zien ze ook terug meer opdagen als bezoekers. Dat doet ons deugd.”

Vergunning

Ook met de stad heeft Diels een goede verstandhouding. “Er was eventjes paniek na de sluiting in maart maar dankzij een vergunning van de provincie kunnen we hier nog zeker vier jaar blijven, wat enorm lang is voor een nachtclub. Het is zeker ook niet uitgesloten dat we daarna nog een verlenging zouden kunnen krijgen, ook al is de stad op dit moment bezig met een locatiestudie.”

In die locatiestudie gaat het stadsbestuur momenteel op zoek naar een plek waar nachtleven geconcentreerd kan worden, waar de overlast beperkt wordt en die aangesloten is op het netwerk van openbaar vervoer. “Zolang daar niets concreet uit komt, gaan wij gewoon verder op onze huidige locatie aan de Rijnkaai. Wij zijn geen vragende partij om te verhuizen, maar zijn er zeker ook niet tegen. Moest de stad met een mooi nieuw verhaal afkomen, gaan wij daar graag in mee.”

De vernieuwde Roxy opent zaterdag de deuren om 23.00 uur. Op het programma staan Mystique en Nick Dillinger. Roxy is een club met eigen programmatie die de huidige trends volgt van vooral r’n’b, pop, house en andere toegankelijke dansgenres. Alle info hier.