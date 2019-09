Clash tussen Groen en N-VA over bouwplannen Pelikaanstraat: meerderheid in district gebroken in tumultueuze districtsraad

Philippe Truyts

16 september 2019

16u58 10 Antwerpen Groen heeft maandagavond in de Antwerpse districtsraad de meerderheid waarvan het zelf deel uitmaakt aan flarden geschoten. De partij kreeg de steun van sp.a, PVDA en D-SA. Twistpunt was het voorontwerp van het RUP Pelikaan. In mensentaal: de bouwplannen voor de braakliggende ‘stadskanker’ aan de Pelikaanstraat. Er vertrekt nu een negatief advies naar de stad. Sp.a zal ook in het stadscollege strijden voor een beter ontwerp.

Het zogenaamde RUP-Pelikaan doet al een tijd stof opwaaien. De site ligt tussen de Pelikaanstraat, Lange Kievitstraat en Lange Herentalsestraat. De tegenstanders willen niet weten van een toren tot 100 meter en 1.100 extra parkeerplaatsen. “Dat het RUP op maat van een projectontwikkelaar bouwgroep Cordeel uit Temse, red.) wordt geschreven, is een groot bezwaar”, zegt districtsraadslid Anne Poppe (Groen). “Wij zijn niet tegen hoogbouw. Maar een project moet evenwichtig zijn en rekening houden met de mening van de burger. Er zouden binnentuintjes komen. Wel, die krijgen te weinig zon door de hoogte van de gebouwen. Het is ook onverantwoord om nog meer gemotoriseerd verkeer via de Lange Kievitstraat te jagen. De luchtkwaliteit is er nu al slecht.”

Nog meer gemotoriseerd verkeer door Lange Kievitstraat jagen, is onverantwoord Anne Poppe

Het was maandagavond uitkijken of Groen met zijn dissonante stem in de meerderheid voldoende steun kon losweken bij de oppositie. N-VA en Open Vld gingen voor een positief advies, weliswaar met een resem voorwaarden. Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA): “We vragen onder meer afspraken met de luchtvaartautoriteiten, de uitwerking van een uitgebreid participatietraject en een goede infiltratie van opgepompt grondwater én regenwater. We staan ook achter een realisatie van de modal shift (minder auto’s, meer ‘zacht’ en openbaar vervoer, red.).”

Het amendement van Groen haalde het met 16 stemmen tegen 14. Naast de acht raadsleden van Groen sloten ook sp.a (4), PVDA (3) en D-SA (1) zich aan. CD&V deed dat niet: fractieleider Jan Braeckmans had een eigen amendement ingediend, maar dat werd weggestemd door het aannemen van het voorstel van Groen. CD&V bouwde verder op een aantal belangrijke beleidslijnen zonder alles af te keuren. Opvallend wel: twee N-VA’ers hadden zich verontschuldigd voor de zitting, Open Vld-raadslid Christophe Wuyts kon wegens een belangenconflict niet stemmen. De uitslag had dus anders kunnen uitdraaien.

“Districtscollege overbodig”

Sp.a en CD&V ergeren zich ook blauw aan de manier waarop het districtscollege ‘precaire’ dossiers doorschuift naar de raad. “Ik kijk er met verbazing naar. Je zou toch verwachten dat er binnen de meerderheid over bepaalde sleuteldossiers afspraken worden gemaakt?”, vraagt Jan Braeckmans (CD&V) zich af.

Voor Sascha Luyckx (sp.a) is het duidelijk: “Het districtscollege geeft toe dat het overbodig is.”

Paul Cordy ziet er echter geen graten in. “Adviezen zijn de bevoegdheid van een districtsraad. In sommige districten zijn ze overgeheveld naar het college, maar niet bij ons. Hier kan elke fractie haar ding doen. En als het district bevoegd is, geldt de afspraak dat we het binnen de meerderheid wél eens moeten zijn.”

Kluif

Hoe dan ook zal het stadsbestuur nog een vette kluif hebben aan het RUP Pelikaan. “Het signaal van de districtsraad is dat het ontwerp beter moet”, stelt Luyckx. “Wat betekent: meer garanties voor de modal split door minder parkeerplaatsen af te dwingen, de invoering van een langzame verkeersas en een vlottere ‘doorwaadbaarheid’ van de hele site voor voetgangers.