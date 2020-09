CityDepot en Cargo Velo gaan samen voor duurzame stadsdistributie in Antwerpen



CVDP

15 september 2020

20u16 0 Antwerpen CityDepot breidt Antwerpse vestiging uit via co-spacing. De missie van CityDepot is om op een slimme en duurzame manier goederen te bundelen. Met een minimum aan logistieke bewegingen worden ze geleverd in handelskernen en woonkernen.

Het is binnen die missie dat het tot een akkoord kwam met Cargo Velo om vanuit een gemeenschappelijk depot de stad Antwerpen te beleveren. Vanaf vandaag vestigt Cargo Velo zich in de Antwerpse CityDepot vestiging. De samenwerking tussen CityDepot en Cargo Velo kwam mede tot stand binnen een project over duurzame stedelijke distributie van het Vlaamse Instituut van de Logistiek. Cargo Velo is een allround fietskoerierdienst binnen stedelijke context en matcht dus perfect met CityDepot.

Tim De Witte (CCO CityDepot): ‘CityDepot werkt vanuit een open eco-systeem. Het co-spacing concept met Cargo Velo in onze Antwerpse vestiging sluit hier perfect bij aan. Zowel CityDepot als Cargo Velo staan voor duurzame stadsdistributie en reductie van de CO2 uitstoot binnen de stad.’

Feestelijke opening

Dinsdag 15 september werd de samenwerking tussen CityDepot en Cargo Velo feestelijk in de kijker gezet. Koen Kennis, eerste schepen in Antwerpen en verantwoordelijk voor onder andere mobiliteit in de stad, opende de co-spacing officieel: “Logisch dat ik hier aanwezig ben: ik mag hier twee jonge Vlaamse bedrijven die duurzaamheid en efficiëntie koppelen aan innovatie verwelkomen. Hun inzichten op het vlak van stedelijke logistiek liggen pal in het verlengde van wat Antwerpen nodig heeft.”

CityDepot, de Belgische pionier in duurzame stadslogistiek biedt als enige een duurzaam model aan voor groene stadsdistributie. Daarbij ligt de focus op het verminderen van het aantal logistieke bewegingen, de CO2 uitstoot en het aantal afgelegde kilometers in de stad. CityDepot heeft een vestiging in 6 Belgische steden: Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik en Charleroi. In de loop van 2020 en 2021 zal het CityDepot concept verder uitgerold worden in andere Belgische steden.