Cipiers voeren spontaan actie: directie deelt zelf middageten rond



Patrick Lefelon

21 januari 2020

12u04 20 Antwerpen De 720 gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen hebben vanmorgen geen ontbijt gekregen. Na een incident gisteren is het personeel een “spontane vakbondsactie” gestart. De gevangenisdirectie heeft beslist om vanmiddag dan maar zelf het eten te verdelen.

Offficieel hebben de vakbonden vanmorgen in de gevangenis van de Begijnenstraat in Antwerpen een overleg over de “minimale dienstverlening bij stakingen.” Alle personeelsleden zijn daarbij aanwezig en voeren geen diensten uit.

Woordvoerster Katleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen: “De vakbonden hebben geen einduur opgegeven voor die vergadering. Voor onbepaalde tijd liggen alle diensten stil. De directie van Antwerpen heeft dan beslist om vanmiddag maar zelf het eten te verdelen.”

De cipiers in Antwerpen gebruiken de vakbondsvergadering ook om - nog maar eens - hun ongenoegen te uiten over de overbevolking. Dezer dagen zijn er 720 mensen opgesloten waar er maar plaats is voor 439 personen.

Advocaat Koen Vaneecke spreekt van Afrikaanse toestanden: “Vorige week kreeg ik de vraag van een familie van een gedetineerde of zij een bed in de gevangenis konden binnenbrengen. Hun zoon sliep al een week op een matras op de grond. Nu hoor ik dat gevangenen al drie dagen niet kunnen douchen en vanmorgen geen ontbijt meer krijgen. Waar eindigt dit? We zijn hier wel met mensen bezig."

Door de overbevolking stijgt ook de spanning. Maandagochtend ging een geïnterneerde door het lint bij de bedeling van het ontbijt. Twee cipiers kregen klappen en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

“Het aantal arbeidsongevallen gaat crescendo”, zegt vakbondsman Didier Lemeer (VSOA), “Elke dag zijn er nu 30 tot 40 afwezigen door ziekte of ongeval. In rustiger tijden zijn er dat maar de helft."