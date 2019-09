Cipiers staken tot directie uitleg geeft Patrick Lefelon

30 september 2019

18u37 2 Antwerpen De directie van de gevangenis in Antwerpen gaat dinsdagnamiddag in gesprek met de stakende cipiers. Zij willen weten hoe de directie het aanslepende personeelstekort de volgende dagen zal aanpakken. Na dat overleg beslissen de cipiers of zij terug aan het werk gaan. Het werk ligt sinds vorige donderdag stil.

Ook maandag bleef de gevangenis dicht voor bezoekers. De cipiers willen niet langer her en der inspringen wanneer tot 20 functies in de planning niet zijn ingevuld. .De vakbonden zaten ‘s namiddags wel vier uur rond de tafel met de directie. Op tafel lag een voorstel van de vakbonden om de dagen dat er te weinig personeel is, alternerend te werken met bezoek en wandeling voor gevangenen. Deze twee zware diensten zouden dan niet tegelijk op één dag gebeuren. Dat voorstel was voor de directie niet bespreekbaar .

Afgevaardigde Didier Lemeer van de vakbond VSOA: “De directie heeft dan minder ingrijpende voorstellen gedaan. Zoals het aantal toegelaten bezoekers te reduceren als er te weinig personeel is, en bijvoorbeeld keukenpersoneel te laten inspringen voor de bedeling van de maaltijden. Op ons aandringen zal de directie die voorstellen zelf toelichten aan het personeel op dinsdag en donderdagnamiddag. Daar dringt het personeel al lang op aan.”

Dinsdagnamiddag staat een eerste overleg gepland. Daarna wordt beslist of de staking wordt opgeheven.