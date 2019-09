Cipiers leggen werk neer uit onvrede met personeelstekort: “Directrice moest maaltijden zelf uitdelen” Sander Bral

26 september 2019

21u46 2 Antwerpen Het oud zeer van het personeelstekort in de gevangenis in de Begijnenstraat komt weer opdraven. Van een formele staking is op dit moment nog geen sprake maar de vakbonden bevestigen wel dat verschillende cipiers donderdag het werk hebben neergelegd. Volgens één van de gevangenen heeft de directie geholpen bij de maaltijdbedeling donderdagavond omdat de cipiers al naar huis waren.

Alweer problemen in de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Een deel van het personeel heeft het werk neergelegd door het aanhoudende personeelstekort. “De werking is op dit moment aangepast aan de invulling van het personeelskader, wat ongeveer tien percent of 25 voltijdse werkkrachten minder betekent”, zegt cipier en vakbondsafgevaardigde Robby De Kaey (ACOD).

Ziek

“Dit probleem sleept al vier jaar aan en het gaat enkel maar bergaf. Justitie focust op de gevolgen voor de gedetineerden, maar denken ze ook aan de gevolgen voor ons? Onveilige werktoestanden, geen vakantiedagen kunnen opnemen, rustdagen worden niet gerespecteerd en de werkdruk wordt zo hoog dat onze mensen er letterlijk ziek van worden.”

“Morgenvroeg is er opnieuw overleg”, klinkt De Kaey iets hoopvoller. “Zolang er geen aanvaardbare oplossing komt voor het personeelstekort, zal er geen normale werking kunnen zijn. De kruik is - opnieuw - gebarsten.”

Geen wandeling, geen bezoek

Eén van de gevangenen ziet er de humor nog wel van in. “De directrice moest zelfs komen helpen om het avondmaal rond te delen omdat de cipiers al naar huis waren”, grinnikt de gedetineerde. “Maar er zijn dus wel alweer problemen bij de cipiers en dat heeft ook gevolgen voor ons”, verandert de man van toon. “Twee dagen geleden was er duidelijk alweer gemor bij het personeel. Donderdagochtend hebben ze dan het werk neergelegd. Onze families mochten vandaag niet op bezoek komen en we mochten niet naar buiten voor de wandeling”, zucht hij.

De dienst Gevangeniswezen van de FOD Justitie communiceert later over de kwestie.

Het personeelstekort is een oud zeer in het gevangeniswezen in ons land. Woensdag nog waren er soortgelijke problemen in de gevangenis van het Brusselse Sint-Gillis.