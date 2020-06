Cipier verdacht van drugssmokkel mag gevangenis verlaten Patrick Lefelon

19 juni 2020

19u25 0 Antwerpen De 54-jarige cipier G.N. uit het Kempense Balen is vrijdag na anderhalve maand opsluiting vrijgelaten. Hij mag zijn voorarrest met een elektronische enkelband verder thuis uitzitten.

De man met een lange staat van dienst werd begin mei in het arresthuis van de Begijnenstraat betrapt toen hij tijdens de voedselbedeling op een afdeling rondliep waar hij eigenlijk niets te zoeken had. De man had zich al eerder laten opmerken door verdachte gedragingen en werd discreet in de gaten gehouden. Toen hij bij een gedetineerde was gepasseerd, werd hij tegengehouden en werd de politie ingelicht.

De cel van de gedetineerde werd doorzocht en de politie trof er een blok van 50 gram hasj aan. Zo’n grote hoeveelheid drugs geeft aan dat de gedetineerde waarschijnlijk drugs doorverkocht aan andere gevangenen.

Ook na anderhalve maand opsluiting besliste de raadkamer vrijdag om de man met een enkelband naar huis te sturen.

Advocaat Ergun Top: “Mijn cliënt blijft erbij dat hij geen drugs heeft bezorgd aan een gevangene. Aan dat standpunt is niets veranderd.”