Exclusief voor abonnees Cipier gevangenis Antwerpen: “Eén bewaker voor soms 80 gedetineerden, daar komen ongelukken van” Jan Aelberts

30 januari 2020

16u45 1 Antwerpen Staken of bewaken. Het is soms moeilijk te zien waar de Belgische cipier drukker mee is. Staken of bewaken. Het is soms moeilijk te zien waar de Belgische cipier drukker mee is. Donderdagochtend brak opnieuw een spontane actie uit bij het personeel van de gevangenis van Antwerpen. Didier Lemeer (49), al 22 jaar cipier, waarvan de laatste tien jaar in Antwerpen, is dat beeld van de altijd stakende en klagende cipier moe. “We zijn al jaren onderbemand”, zegt Lemeer. “Eén cipier voor 60, 70, soms zelfs 80 gedetineerden. In de Begijnenstraat is dat geen uitzondering. Tijdens de late shift viel het SRT van de Antwerpse politie twee keer binnen. Het is een mirakel dat er niet meer incidenten zijn.”

De cijfers zijn de cijfers. In de gevangenis van Antwerpen is plaats voor 439 gedetineerden. Achter de sluis van de Begijnenstraat verblijven er vandaag zo'n 730. De trieste mijlpaal van 700 sneuvelde al in 2004 voor het eerst. Meer dan 15 jaar later is er weinig beterschap in zicht. De Begijnenstraat was oorspronkelijk een arresthuis, bedoeld voor mensen in voorhechtenis. Nog niet veroordeeld en dus onschuldig in de ogen van de wet. Dat is vandaag nog maar deels zo. Van de meer dan 700 gedetineerden moeten er op moment van schrijven 78 op de grond slapen, naast een stapelbed. De monocellen werden tientallen jaren geleden al omgebouwd tot duocellen. Het zijn nu steeds vaker triocellen.

