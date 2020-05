Cipier die drugs smokkelt, blijft opgesloten Patrick Lefelon

21 mei 2020

13u41 0 Antwerpen De 54-jarige cipier G.N. uit het Kempense Balen blijft voorlopig opgesloten. De man wordt ervan verdacht een blok hasj van 40 gram binnengesmokkeld te hebben in de gevangenis van Antwerpen. Het parket ging met succes in beroep tegen zijn vrijlating met enkelband.

Cipier G.N. was op 1 mei betrapt toen hij tijdens de voedselbedeling op een afdeling van de Begijnenstraat rondliep waar hij eigenlijk niets te zoeken had. De man had zich al eerder laten opmerken door verdachte gedragingen en werd discreet in de gaten gehouden. Toen hij bij een gedetineerde was gepasseerd, werd hij tegengehouden en werd de politie ingelicht. De cel van de gedetineerde werd doorzocht en de politie trof er een blok van 50 gram hasj aan.

G.N. werd opgesloten in de gevangenis van Mechelen. Op de eerste raadkamer wilde de voorzitter hem wel vrijlaten met een elektronische enkelband. Dat zag het parket niet zitten en tekende beroep aan. De kamer van inbeschuldigingstelling besliste woensdag dat G.N. in de gevangenis moet blijven.

Volgens zijn advocaat Ergun Top blijft G.N. meewerken aan het onderzoek. “Hij ontkent iets met de drugs te maken te hebben die in de cel van de gevangene zijn gevonden”, aldus advocaat Top.