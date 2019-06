Cinema National krijgt broodnodige brandcentrale en mag deuren terug openen voor publiek ADA

18 juni 2019

13u41 0 Antwerpen Over enkele weken krijgt Cinema National de broodnodige brandcentrale die toelaat dat er opnieuw evenementen georganiseerd mogen worden in de cinema. Drie bedrijven zullen een offerte opstellen en het is uiteindelijk de Vlaamse Overheid die een keuze maakt. Ondertussen gaat de renovatie ongestoord verder.

Goed nieuws voor Cinema National in Antwerpen. De komende dagen komen drie bedrijven langs om een offerte op te stellen voor de installatie van een brandcentrale. Dat was een voorwaarde om de oude cinema opnieuw open te stellen voor het publiek. De brandcentrale zorgt ervoor dat de brandweer automatisch verwittigd wordt als er zich rookontwikkeling voor doet.

Wanneer de drie bedrijven langs zijn geweest, is het de Vlaamse Overheid die beslist welk bedrijf de installatie mag uitvoeren. “We hopen natuurlijk dat dat zo snel mogelijk gebeurt maar we rekenen toch op een aantal weken”, vertelt Stefan De Virgillio van Cinema National. Enkele maanden geleden moest de cinema noodgedwongen dicht omdat een aantal vergunningen niet in orde waren en ook de brandveiligheid niet volgens de wettelijke norm geregeld was. Dat betekende een zware opdoffer omdat er ook rondleidingen werden georganiseerd om geld in het laatje te brengen.

Maar dat betekende niet dat de vele vrijwilligers ondertussen hebben stilgezeten. “Intussen zijn we gewoon verder gegaan met de renovatie. Dankzij een aantal subsidies konden we toch verder blijven werken. Zo hebben we de muren bezet en werd er hard gewerkt aan subsidiedossiers”, aldus Stefan.

Wanneer de Cinema National definitief klaar is, dat is moeilijk te zeggen. “In het verleden hebben we de fout gemaakt te snel te willen zijn. Dat heeft ons grote problemen bezorgd. Een deadline geven we ons daarom niet meer. We zijn niet gehaast. De National zal open gaan wanneer al het werk klaar is.”