Christoffel Plantijn viert 500ste verjaardag: heel jaar door tal van activiteiten voor beroemde drukker David Acke

12 maart 2020

17u46 0 Antwerpen De wereldberoemde Antwerpse drukker Christoffel Plantijn zou dit jaar 500 jaar geworden zijn. Daarom wordt de drukker een heel jaar lang gevierd met tal van activiteiten. Epicentrum van het feestgedruis is het Museum Plantijn-Moretus op de Vrijdagmarkt. Naast lezingen zijn er ook rondleidingen, kan je een tattoo laten zetten en zijn er meer dan 14.000 decoratieve houtblokken gedigitaliseerd.

Rond het midden van de 16de eeuw was Antwerpen, samen met Parijs en Venetië, het belangrijkste typografische centrum van de wereld. Ongeveer 140 boekdrukkers waren op dat moment actief en ondanks dat de wereld op dat moment nog niet binnen handbereik lag, was die boekdrukkunst erg internationaal gekleurd. Alles was er op dat moment te verkrijgen: Nederlandse volksboeken, boeken over archeologie, wetenschappen maar evengoed moderne literatuur.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een 29-jarige knaap die geboren werd in het kleine Franse dorpje Saint-Avertin bij Tours naar Antwerpen komt om zijn drukkersdroom waar te maken. Het moet ergens rond 1549 zijn en hij heette Christoffel Plantijn. Dat hij de belangrijkste boekdrukkunstenaar zou worden uit zijn tijd, kon niemand voorspellen. Maar het feit dat de stad Antwerpen nu zijn 500ste geboorteverjaardag viert, verklapt enigszins dat Plantijn de man is die de boekdrukkunst voor eeuwig veranderde.

Inspirator en reiziger

“Heel het jaar zet het Museum Plantijn-Moretus deze man in de kijker. Het programma is veelzijdig en verrassend. Zo zal het publiek Christoffel Plantijn leren kennen als een inspirator, reiziger, briefschrijver en bewoner van die bewogen 16de eeuw”, vertelt directeur Iris Kockelbergh. Tijdens het feestjaar staan er zowel lezingen, rondleidingen als workshops op het programma.

De vaste opstelling van het museum wordt aangevuld met tijdelijke stukken. Daar zal de nadruk liggen op de reis die Plantijn maakte in die tijd. “Plantijn was een ervaren reiziger. Als bedrijfsleider reisde hij veel naar Parijs en Frankfurt. Die reizen namen al snel een half jaar in beslag. Tijdens deze expo zullen we focussen op hoe hij dat deed. Hoe ging dat eraantoe? Dat is meteen ook het thema van de expo: ‘Op reis met Plantijn. Onderweg in de 16de eeuw.’”, vertelt Kockelbergh.

“De collectie van het museum herbergt maar liefst 14.000 houtblokken. Dat zijn 14.000 staaltjes van puur vakmanschap. Die kunstwerken kan iedereen nu digitaal bekijken”, vult schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud aan. “Deze houtblokken zijn heel gemakkelijk terug te vinden via eenvoudige zoekopdrachten zoals ‘bloem’ of ‘dier’. Zo kunnen deze werken opnieuw als inspiratie dienen voor nieuwe kunstwerken of als tattoo. Want op 21 maart is het World Tattoo Day en kan je zelf een tattoo laten zetten. Zo wordt ons erfgoed nieuw leven ingeblazen.”

Het volledige programma vind je op www.museumplantinmoretus.be.