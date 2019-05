Christian Leysen (Open Vld): “Bouw digitale fortengordel rond Antwerpen uit tegen files” philippe truyts

21 mei 2019

16u27 6 Antwerpen Christian Leysen (Open Vld) wil dat de bedrijven en de overheid de komende jaren rond Antwerpen een ‘digitale’ fortengordel uitbouwen. Zo kunnen werknemers tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding de files vermijden.

De Antwerpse liberale lijsttrekker voor de Kamer is beducht voor een zware mobiliteitscrisis. “Die bedreigt onze economie en de levenskwaliteit van de Antwerpenaren. Bedrijven krijgen het almaar moeilijker om personeel aan te trekken of opdrachten buiten de stad binnen te halen. Veel mensen verkiezen een job dichter bij huis boven de dagelijkse file naar Antwerpen, ook als dat werk minder uitdagend is. De fortengordels uit de 19de en 20ste eeuw moesten ongewenste bezoekers uit de stad houden, een digitale gordel moet net zorgen voor een bereikbaar Antwerpen.”

Leysen denkt aan Turnhout, Herentals, Sint-Niklaas of de omgeving van het station Noorderkempen (Brecht). “Daar kun je dan binnen de muren van bestaande bedrijven of bedrijvencentra de nodige digitale uitrusting voorzien, zoals glasvezelverbindingen, vergaderruimten en videoconferentiezalen.”

Open Vld ziet brood in een extra aanbod van coworking-ruimten en het delen van kantoren tussen bedrijven met een poolingsysteem. Daarnaast komen ook kantoren van de overheid en horecazaken in aanmerking.