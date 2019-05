Christian Leysen (Open Vld) blij met resultaat: “Beter dan verwacht”

philippe truyts

26 mei 2019

22u25 2 Antwerpen Een miniem verlies van 0,6 procent tegenover 2014, maar een behoud van twee zetels in het federaal parlement: Christian Leysen (64) die in extremis Philippe De Backer moest vervangen als lijsttrekker voor Open Vld, hield tegen de peilingen in stand. Marianne Verhaert, burgemeester van Grobbendonk, is eveneens verkozen.

“Dit is het resultaat van teamwork”, reageert Leysen, die na 16 jaar in de politieke arena was teruggekeerd. “Als ervaren ondernemer weet je ook hoe je je ploeg op het veld zet. We hebben de kiezer overtuigd door voor oplossingen te gaan. In de Kamer wil ik me inzetten voor minder maar betere wetten en voor de mobiliteit.”

“Ik heb veel steun gekregen van Philippe De Backer. Hij heeft mee voor een succes gezorgd op een moment dat er zoveel protest woedde op straat en er veel paniekzaaierij was. Want vooraf had ik er niet te veel van verwacht. We zijn blijven gaan voor ons eigen project, voor onze waarden. Ik ben ervan overtuigd dat onze partij in Antwerpen een sterke speler zal worden.”

Burgers meer betrekken

Samenwerken met Vlaams Belang is uitgesloten voor Open Vld. “De kloof tussen burgers en politici is onmiskenbaar. Met simpele slogans en gekibbel in debatten help je enkel frustraties groeien. Het kan anders: het Toekomstverbond (Oosterweelverbinding, red.) heeft aangetoond dat je burgers meer moet betrekken bij belangrijke beslissingen.”

Voor het Vlaams parlement zijn in de Antwerpse kieskring bij Open Vld Bart Somers, Sihame El Kaouakibi en Willem-Frederik Schiltz verkozen.