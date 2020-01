Exclusief voor abonnees Choreograaf en acteur Junes Lazaar (32), van Patser naar Buurtpolitie: “Het blijft knokken. Een auto kan ik nog altijd niet kopen” Jan Aelberts

17 januari 2020

18u31 0 Antwerpen Twee jaar geleden was hij nog één van de patsers in, jawel, Patser. Vandaag staat danser en choreograaf Junes Lazaar (32) aan de andere kant van de wet als aspirant-flik in De Buurtpolitie. “Op weg naar de basketbaltraining reed ik voorbij een zaal en ik hoorde de oldschool hiphop waar ik van hield. Mijn hart sloeg sneller en ik liep naar die zaal. Daar werd gedànst, breakdance, ik was er meteen gek van.”

We drinken een brik Capri-Sun - wie zei dat rock-‘n-roll dood was? - in één van de hangars op het terrein van de Antwerpse Zomerfabriek. Lazaar is net terug van De Panne waar hij de choreografie van Miss België in vijfde vitesse schakelde. “Die meisjes hebben afgezien, maar het was het waard.” Lazaar praat snel, met honger, switcht sneller dan een vlindermes van Nederlands naar Engels en terug.

Pas als je 16 jaar bent, een half leven geleden, begin je te dansen.

“Tot mijn 16 jaar was ik een basketballer en ook al ben ik niet groot, ik durf zeggen dat ik goéd was. Tot ik na een sprong verkeerd landde en door de knieën ging. Een jaar lang lag ik stil, twee jaar lang moest ik naar de kinesist om te herstellen. That’s life. Ik was de meest depressieve gast op school, liep op krukken, kon niet meer verder met mijn lichaam. Bilall Fallah (regisseur van Patser, red.) was mijn enige echte vriend op het Atheneum in Zaventem. Hij sleurde me erdoor. Troost vond ik vooral in muziek. Ik ben altijd gek geweest van oldschool hiphop. Run DMC, Afrika Bambaataa, The Soul Sonic Force, you know. Na een jaar mocht ik opnieuw naar de basketbaltraining, maar wedstrijden spelen: no way. Op weg naar de training reed ik voorbij een zaal van een school en ik hoorde de muziek waar ik van hield. Mijn hart sloeg sneller en ik liep naar die zaal. Daar werd gedànst, breakdance, ik was er meteen kapot van.”

