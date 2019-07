Chocolatier Burie is bezig met nieuw concept en zoekt pop-up uitbaters Annelin Marien

14 juli 2019

10u52 0 Antwerpen De bekende chocolatier Burie zal binnenkort op verschillende plaatsen in Vlaanderen pop-upwinkels openen met een volledig nieuw assortiment. Lieven Burie is van plan zestien hippe pralines te ontwerpen, die vanaf november verkocht zullen worden in de pop-ups. Aardbei-peper of sinaasappel-tijmsmaak? “Ik wil pralines maken met een hedendaagse twist!” aldus Lieven Burie.

Lieven Burie is klaar voor iets nieuws. Zijn vader begon met chocolatier Burie in 1962, en sinds 19 jaar staat Lieven in diezelfde winkel in Antwerpen. Maar binnenkort zullen er meer dan één Buriewinkels zijn. De bedoeling is om ongeveer vijf pop-upstores te openen, overal in Vlaanderen. In die pop-ups zal een nieuw assortiment aan pralines verkocht worden. “Ik ga een nieuwe lijn starten van zestien pralines, met volledig nieuwe smaken.” zegt Lieven. “De pralines die we nu verkopen zijn niet oud, maar wel oubollig. Dat zijn nog recepten van in 1962, en ik wil de mensen van nú aanspreken met pralines die up-to-date zijn. Gedaan met veel garnituren en ‘frullekes’, maar in de plaats trendy kleurtjes en speciale smaken.”

Pralines met hedendaagse twist

Burie licht al een tipje van de sluier op, en verklapt drie nieuwe smaken: aardbei-peper, gember, en sinaasappel-tijm. “Ik ga misschien wel nog marsepein en praliné gebruiken, maar de pralines zullen toch meer in de stijl van tegenwoordig zijn. Geen klassieke smaken, maar een hedendaagse twist.”

Pop-up

En daarvoor zoekt Burie dus nog mensen die een pop-up willen uitbaten. Daarin worden de pralines verkocht, en ook nog de grote werkstukken in chocolade waar Burie voor bekend is. “Ik heb al met een paar mensen contact gehad, maar er ligt nog niets concreet vast. Iedereen kan zich nog aanmelden! Natuurlijk moeten kandidaten wel voldoen aan het profiel, en ze moeten mee in het Burieverhaal kunnen stappen.” De pop-upwinkels openen waarschijnlijk begin november, het begin van de topperiode voor chocolade.

Ben jij geïnteresseerd om mee in het project te stappen? Stuur je profiel door naar Burielieven@gmail.com.