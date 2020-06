Chocolate Nation weer open: proeven mag niet meer in museum, iedereen krijgt luxebox mee naar huis PhT

27 juni 2020

18u59 0 Antwerpen Met 132.500 bezoekers in zijn eerste jaar zette Chocolate Nation zich stevig op de kaart als belevingsmuseum. Vanaf dit weekend is de coronasluiting voorbij. Met een aantal aanpassingen uiteraard. Zo is de proefsessie als afsluiter van een bezoek weggevallen. Iedereen krijgt een luxebox met twaalf smaken van chocolade mee naar huis.

Chocolate Nation neemt de bezoeker in een trip van 1 tot 1,5 uur mee naar de cacaoplantages en volgt de cacaoboon naar de haven van Antwerpen. Dankzij een grote fantasiemachine leer je hoe Belgische chocolade wordt gemaakt en waarom we daarvoor in de hele wereld beroemd zijn.

Chocolade en wijn

Het museum vult de coronamaatregelen op eigen wijze in. “We moesten de proefsessie aanpassen”, zegt Mickelle Haest, die het museum samen met Jeroen Jespers leidt. “Wie chocolade eet, wordt gelukkig. Dat willen we onze bezoekers niet onthouden. Daarom geven we hen nu een ‘experience box’ mee. Chocolade proeven is nog boeiender dan wijn: een cacaoboon heeft 400 verschillende smaaktonen, wijn ‘maar’ 200.”

In de box zitten onder meer een starter in de vorm van pareltjes, twee iconische pralines en tien diverse smaken. Zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, krijgt iedere bezoeker de box mee naar huis.

Chocolate Nation is geopend van woensdag tot zondag van 10.30 uur tot 18.00 uur. De shop van Chocolate Nation is vrij toegankelijk (10-18 uur). www.chocolatenation.be