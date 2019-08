Chocolate Nation verwelkomt derde Chocolate Academy Center van Callebaut ADA

29 augustus 2019

13u25 0 Antwerpen Callebaut opent een derde Chocolate Academy Center en koos daarvoor het nieuwe Chocolate Nation als locatie. Hier kunnen chefs en voor het eerst ook chocoladeliefhebbers hun vaardigheden met chocolade verder aanscherpen.

Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in de chocolade. In België heb je ongeveer 540 chocolatiers, dat is tien procent meer dan vijf jaar geleden. En hun aantal blijft stijgen. Nooit was de vraag naar een professionele opleiding groter dan vandaag en daar speelt Callebaut op in. Afgelopen jaar kregen de Benelux Academies in Wieze en Zundert 2.750 bezoekers over de vloer. Nu komt daar een derde opleidingslocatie bij: in het chocolade belevingsmuseum Chocolate Nation aan het Astridplein.

De chefs zullen in de nieuwe vestiging nu ook chocoladeliefhebbers bijbrengen hoe ze hun creaties naar een hoger niveau kunnen tillen. Deelnemers krijgen een professionele opleiding waarbij ze basis- tot zeer geavanceerde technieken aangeleerd krijgen om chocolade te bewerken.

Branco (21) gaf zich op om deel te nemen aan de cursus. “Iedereen eet gewoon graag chocolade en ik dus ook. We kopen allemaal wel eens een doosje pralines maar ik was benieuwd hoe die eigenlijk gemaakt worden. Hoe krijg je bijvoorbeeld die vulling in een praline? Door deel te nemen ontdek je dat allemaal en bovendien kan ik eens proeven van mijn eigen creaties”, lacht de jongeman.