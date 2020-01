Chocolate Nation trekt in eerste jaar 132.500 bezoekers: zeven op de tien komt uit buitenland PhT

31 januari 2020

12u22 1 Antwerpen Het chocolademuseum Chocolate Nation aan het Koningin Astridplein heeft met 132.500 bezoekers een uitstekend eerste jaar achter de rug. De tevredenheidsscore van de chocoladeliefhebbers ligt hoog: 4,6 op 5.

Chocolate Nation opende de deuren eind januari 2019. Het museum pakt uit met mooie cijfers. Over de internationale uitstraling bestaat geen twijfel: de bezoekers komen uit 53 landen. Belgen en Nederlanders houden elkaar in evenwicht met een aandeel van respectievelijk 32 en 30 procent. De overige bezoekers coveren alle werelddelen: van Nieuw-Zeeland tot Japan en van Peru tot Australië. “Voor velen is het belevingsmuseum een reis waard, zo wijzen de dagelijkse enquêtes uit”, zegt woordvoerster Catherine Stuyck. “Een groeiend aantal bezoekers komt er speciaal voor naar Antwerpen. Het is ook een museum voor alle leeftijden.”

Chocolate Nation telt veertien themaruimtes. Bezoekers spreken vooral lovend over de interactieve transportzone, de smaakhemel met tien soorten chocola en de reusachtige fantasiemachine die toont hoe Belgische chocolade wordt gemaakt.

Nog dit: zes koppels deden elkaar een huwelijksaanzoek in Chocolate Nation. De oudste bezoeker was 98, de jongste 3 maanden. In totaal zijn er 135.000 pralines geproefd.