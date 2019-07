Chocolate Nation biedt nu ook rondleidingen aan in het Duits en Spaans ADA

08 juli 2019

10u34 0 Antwerpen Duitse en Spaanse toeristen kunnen vanaf deze week het belevingsmuseum Chocolate Nation in hun eigen taal bezoeken via een Duits- en Spaanstalige audiogids. Het museum voert deze in door het groeiend aantal buitenlandse toeristen.

Vanaf deze week worden ook Duits en Spaanssprekende toeristen in het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld in hun eigen taal rondgeleid. Chocolate Nation introduceert twee nieuwe talen in het gamma van de audiogidsen en voldoet daarmee aan de vraag van het groeiend aantal buitenlandse toeristen die het museum in hun eigen taal wensen te bezoeken. “We merken dat toeristen het belangrijk vinden om in hun eigen taal ons belevingsmuseum te kunnen ontdekken”, zegt Catherine Stuyck, marketing manager van Chocolate Nation.

Tot op vandaag konden bezoekers van belevingsmuseum Chocolate Nation kiezen uit drie talen; Nederlands, Frans en Engels. “Wij kregen regelmatig de vraag van bezoekers voor Spaanse en Duitse audiogidsen, en merkten dat het soms ook een struikelblok was voor bezoekers wanneer we die niet konden aanbieden”, zegt Catherine Stuyck, marketing manager van Chocolate Nation. “We ontvangen bijvoorbeeld veel Duitse gezinnen. Voor de ouders is Engels dan meestal geen probleem, maar voor hun kinderen wel.”

Het museum sluit niet uit dat het in de toekomst andere talen als Chinees zal introduceren in het gamma van onze audiogidsen.