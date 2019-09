Chirolokaal Wijnegem volledig vernield door zware brand CVDP/ADA

07 september 2019

09u59 12 Antwerpen Zaterdagochtend kreeg de brandweer een melding binnen van brand in het chirolokaal op de Wommelgemsesteenweg in Wijnegem. Het lokaal is volledig verloren. Vijf andere lokalen zijn wel nog beschikbaar. Er vielen geen gewonden.

Een zware brand heeft het chirolokaal van de Chiro van Wijnegem volledig in de as gelegd. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Vermoedelijk zorgde een elektrische storing ervoor dat het vuur ontstond in de berging.

Burgemeester Ivo Wynants werd rond zes uur deze morgen wakker gebeld. “Mijn eerste bezorgdheid was natuurlijk dat er zeker niemand aanwezig was. Ik heb de brandweer gevraagd dat zeker te dubbelchecken. Het gebeurt wel eens dat er leden in de lokalen overnachten. Dat mag als ze dat aanvragen maar dat gebeurt niet altijd. Gelukkig was er nu zeker niemand aanwezig.” De burgemeester heeft ondertussen ook al contact gehad met de leiding. Zij verklaarden dat ze er gisteren nog tot 23 uur aanwezig waren en dat ze niets ongewoon opmerkten.

Het lokaal is totaal vernield en zal ook niet meer worden opgebouwd. “De lokalen verdwijnen deze legislatuur hoe dan ook en er worden niet gebouwen voorzien. Het lokaal opnieuw opbouwen heeft dus geen zin. En ook het materiaal dat er lag opgeslagen is volledig verloren.” De Chiro kan voorlopig nog terecht in vijf andere lokalen.

“We gaan de Chiro natuurlijk niet aan zijn lot overlaten en zullen bekijken wat zij nodig hebben. Veel zal afhangen van het aantal inschrijvingen”, vertelt Wynants. “Misschien dat ik ook eens met de Scouts ga praten die een beetje verderop hun lokalen heeft. Ik zou het geweldig vinden als de accommodatie gedeeld kan worden.”