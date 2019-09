Chirolokaal van Wijnegem is afgebrand CVDP

07 september 2019

09u59 0 Antwerpen Zaterdagochtend kreeg de brandweer een melding binnen van brand in het chirolokaal op de Wommelgemsesteenweg in Wijnegem.

Er was op dat moment niemand aanwezig in het gebouw, dus er vielen geen gewonden. Het gaat om een accidentele brand die in de berging ontstond en vermoedelijk een elektrische oorzaak heeft. Het lokaal is onbruikbaar geworden.