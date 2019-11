Chiro Tempo Ekeren oefent evacuatie samen met Antwerpse brandweer Jan Aelberts

24 november 2019

15u36 0 Antwerpen Afgelopen weekend hielden heel wat Antwerpse jeugdverenigingen een evacuatieoefening onder begeleiding van de stedelijke jeugddienst en Brandweer Zone Antwerpen. Chiro Tempo in Ekeren kreeg bezoek van schepen voor jeugd Jinnih Beels en Oscare vzw. De groep testte zijn evacuatieplan uit tijdens een levensechte oefening en ontsnapte samen met de schepen uit de Mobile Fire Escape Room.

Elke week beleven meer dan 10.000 kinderen en jongeren uit Antwerpen een leuke tijd in hun jeugdvereniging, als lid of vrijwilliger. Het is belangrijk dat ze zich amuseren en leiding geven in een veilige omgeving. De stad, Brandweer Zone Antwerpen en Oscare vzw - het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens - vragen daarom extra aandacht voor brandveiligheid. Ze moedigen jeugdverenigingen aan om jaarlijks een evacuatieoefening met hun leden te organiseren. De stedelijke jeugddienst ondersteunt de leiding in de organisatie van de oefening en de opmaak van een evacuatieplan.

Evacuatieweekend

Tijdens afgelopen weekend konden groepen hun oefeningen ook echt uittesten en nadien kregen ze feedback van de brandweer en de jeugddienst. Ook Chiro Tempo uit Ekeren deed mee, en kreeg daarbij het bezoek van schepen voor jeugd Jinnih Beels. Samen slaagden zij er ook in om tijdens een brandsimulatie te ontsnappen uit de Mobile Fire Escape Room van Oscare vzw.

“Als ex-politieambtenaar draag ik veiligheid uiteraard hoog in het vaandel”, zegt Beels. “Jongeren leren omgaan met noodsituaties maakt daar een belangrijk deel van uit. Het geeft hen het nodige vertrouwen om zichzelf en anderen te helpen wanneer het nodig is. Als schepen van jeugd kan ik initiatieven als deze alleen maar toejuichen.”

‘Wees onze held’

Met de campagne ‘Wees onze held’ zet Brandweer Zone Antwerpen iedereen die een brand voorkomt, of zichzelf of anderen kan redden, extra in de bloemetjes. Daarom loten ze na het weekend ook een jeugdvereniging uit waarvan de leden als helden zullen ontvangen worden in de hoofdkazerne op de Noorderlaan. Bovendien kregen alle deelnemende verenigingen een pakket opvouwbare VR-brillen mee om doorheen het hele jaar de ‘brandweer VR Experience’ te kunnen beleven. Dat is een virtualreality-ervaring in 360 graden waarin je leert hoe je brand voorkomt en ervaart wat je moet doen als er brand uitbreekt.