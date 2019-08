Chiro’s uit 23 landen leren al spelend Antwerpen kennen Annelin Marien

30 augustus 2019

17u52 0 Antwerpen Antwerpen mocht vandaag maar liefst 72 voorzitters en vertegenwoordigers van jeugdbewegingen uit 23 verschillende landen verwelkomen. In het kader van een driejaarlijks internationaal congres staan er tien dagen lang activiteiten op de agenda, waaronder een groot spel in Antwerpen vandaag.

Jeugdbewegingen uit de hele wereld, uit landen zoals onder andere Roemenië, Ghana, Sri Lanka, Duitsland en Haïti, leerden vandaag al spelend Antwerpen kennen. Dat doen ze in het kader van de ‘General Assembly’. Om de drie jaar organiseert FIMCAP, een internationale koepel van jeugdbewegingen waar ook Chirojeugd Vlaanderen deel van uitmaakt, een congres. “Zie het als een soort parlement, maar dan op z'n chiro’s”, zegt Ward Peeters, voorzitter van de Dienst Internationale Activiteiten bij Chirojeugd Vlaanderen. “Voorzitters uit Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika zijn tien dagen te gast in België om de krijtlijnen voor de komende jaren uit te tekenen. Chirojeugd Vlaanderen is dit jaar de gastorganisatie, en voor deze tiendaagse werd ‘de waarde van het spel’ gekozen als centraal thema.”

En dat spel werd vandaag in Antwerpen gespeeld. De 72 deelnemers verblijven in Chirohuis Heibrand in Westmalle, maar voor de organisatoren was het toch belangrijk om hen een deeltje van Vlaanderen te laten zien. De begeleiders van Chirojeugd Vlaanderen organiseerden daarom een soort 'stadsbingo’ in Antwerpen. “Alle deelnemers zijn in groepen verdeeld, naargelang de taal die ze spreken. De bedoeling is dat ze langs verschillende belangrijke plekken in Antwerpen gaan, zoals het Centraal Station, de Meir, de kathedraal, het MAS, enzovoort. Ze moeten tijdens het spel bepaalde voorwerpen vinden, er een foto mee trekken, en zo leren ze spelenderwijs Antwerpen kennen.”