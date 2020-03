Chinese rederij Cosco stuurt 20.000 mondmaskers na oproep Antwerpse haven BJS/BLG

26 maart 2020

15u01 0 Antwerpen Het Antwerpse Havenbedrijf zet zijn internationale netwerk in bij de strijd tegen het coronavirus. De Chinese rederijgigant Cosco Shipping Group ging alvast in op de Antwerpse oproep, door 20.000 mondmaskers te schenken aan België.

Port of Antwerp wil naar eigen zeggen haar verantwoordelijkheid opnemen en helpen waar mogelijk. “In eerste instantie in het operationeel houden van de haven, maar ook het inzetten van ons internationale netwerk hoort daarbij.”

Cosco Shipping Group, een van de grootste containerrederijen ter wereld, ging in op een vraag om hulp. Donderdag arriveerden vanuit China 20.000 mondmaskers in Zaventem. De mondmaskers zullen naar het centraal distributiecentrum van de overheid in Peutie verscheept worden.